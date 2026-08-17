Juve, ufficiale la firma di Lucumi: ecco le cifre

Il centrale colombiano a a rinforzare la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti, il comunicato.
Colpo in difesa della Juve, che si assicura le prestazioni di Jhon Janer Lucumi Bonilla, centrale colombiano classe ’98 proveniente dal Bologna. Lo rende noto il club bianconero attraverso un comunicato apparso poco fa sui canali ufficiali.
Ecco la nota: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jhon Janer Lucumí Bonilla, a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a oneri accessori pari a € 0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030“.