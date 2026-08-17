Il Milan ci ripensa: Amorim blocca la cessione, Cissè resta in rossonero

Alphadjo Cissè sta conquistando tutti al Milan, compreso Ruben Amorim, pronto a confermarlo in rossonero in vista della stagione che sta per cominciare.
Fino a qualche settimana fa il nome del classe 2006 appariva nella lista dei cedibili in casa rossonera. Le prestazioni messe in mostra durante le amichevoli e il buon atteggiamento in allenamento hanno convinto il tecnico portoghese a trattenere il giocatore almeno per la prima parte della stagione.
Il futuro di Cissè sarà quindi ancora al Milan con l’ex Catanzaro che potrebbe trovare spazio già in occasione della prima partita di campionato contro il Torino.