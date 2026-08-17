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Freuler va all’Olympiacos, l’ex Bologna ha firmato con i greci

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È definitivamente terminata l’avventura di Remo Freuler in Serie A con lo svizzero che ha deciso di firmare un contratto con l’Olympiacos.

Remo Freuler saluta i tifosi
Accordo con Freuler, va all’Olympiacos (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo aver visto terminare il proprio contratto con il Bologna, il centrocampista svizzero ha dato l’ok al passaggio al club greco. Saluta quindi la Serie A un calciatore che ha legato a lungo la propria carriera tra Atalanta e Bologna, riuscendo nell’impresa di vincere la Coppa Italia con i rossoblu.

Napoli, Roma e Juventus avevano pensato a lui, così come il Bologna aveva valutato un rinnovo del contratto, ma il classe 1992 ha deciso di proseguire in Grecia.

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