Freuler va all’Olympiacos, l’ex Bologna ha firmato con i greci

È definitivamente terminata l’avventura di Remo Freuler in Serie A con lo svizzero che ha deciso di firmare un contratto con l’Olympiacos.

Dopo aver visto terminare il proprio contratto con il Bologna, il centrocampista svizzero ha dato l’ok al passaggio al club greco. Saluta quindi la Serie A un calciatore che ha legato a lungo la propria carriera tra Atalanta e Bologna, riuscendo nell’impresa di vincere la Coppa Italia con i rossoblu.

Napoli, Roma e Juventus avevano pensato a lui, così come il Bologna aveva valutato un rinnovo del contratto, ma il classe 1992 ha deciso di proseguire in Grecia.