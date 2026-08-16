Lazio-Mantova 0-2, biancocelesti eliminati dalla Coppa Italia

Parte malissimo la stagione della Lazio con i biancocelesti che vengono eliminati dalla Coppa Italia con il Mantova che vince 0-2 all’Olimpico.
Avvio shock per i biancocelesti in questa stagione con Gennaro Gattuso che, nonostante abbia inserito in campo anche il neo acquisto Frattesi, ha visto i suoi uscire immediatamente dalla Coppa Italia.
Una brutta tegola per i biancocelesti che, senza coppe europee, avranno a disposizione solamente il campionato di Serie A in questa stagione vedendo terminare il proprio cammino in Coppa Italia già ad agosto.