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Scambio Milan-Lazio, idea Tomori-Nuno Tavares

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Milan e Lazio starebbero pensando a uno scambio di mercato con i rossoneri che potrebbero salutare Fikayo Tomori per tentare l’assalto a Nuno Tavares, esterno biancoceleste.

Fikayo Tomori
Milan, futuro in dubbio per Tomori (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Milan è alla ricerca di un laterale sinistro per la stagione che sta per cominciare e il nome di Nuno Tavares piace e non poco alla formazione rossonera. Secondo quanto affermato da La Repubblica il Milan potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Fikayo Tomori, difensore inglese che non sembra rientrare nei piani di Amorim.

Un affare non semplice, ma un’idea che potrebbe prendere piede alla fine del mercato con i due club che risolverebbero i propri problemi con un colpo solo.

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