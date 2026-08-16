Torriani vice Maignan, sorpasso su Terracciano nelle gerarchie | CM

Lorenzo Torriani si sta ritagliando un ruolo da protagonista in casa Milan durante le amichevoli pre campionato dei rossoneri.

Il portiere classe 2005 ha sfruttato l’assenza di Maignan e i problemi fisici di Terracciano per mettersi in luce ed ha disputato delle ottime partite in tutte le occasioni durante le quali è stato chiamato in causa.

Buone prestazioni che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbero regalargli un salto nelle gerarchie rossonere con Amorim che potrebbe promuoverlo a secondo portiere del Milan alle spalle di Maignan e davanti a Pietro Terracciano. Uno status che potrebbe regalargli minutaggio tra Coppa Italia ed Europa League.