Juventus, nuove voci su Elmas: la situazione

Il centrocampista macedone è un vecchio pallino della dirigenza di corso Galileo Ferraris, ecco le ultimissime.

Arrivano nuove voci su un possibile trasferimento di Eljif Elmas alla Juventus. Il centrocampista macedone classe ’99 è un vecchio pallino della dirigenza bianconera e il suo nome sarebbe tornato d’attualità in questi ultimissimi giorni.

Spalletti ne apprezza soprattutto duttilità tattica e capacità di inserimento e, dunque, la situazione va monitorata con grandissima attenzione: il Lipsia non si opporrebbe assolutamente alla cessione dell’ex Napoli, ma resta da capire la valutazione.

In mezzo al campo attenzione soprattutto al nome di Franck Kessie, vero obiettivo della Juve, ma l’ipotesi Elmas non è assolutamente da scartare.