Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Juve non si arrende per il Dibu Martinez: cosa manca per il via libera | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il club bianconero torna in pressing per il portiere argentino: c’è ancora distanza, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa con l’Aston Villa

La Juventus accelera per il nuovo portiere, dopo aver accolto Lucumì a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto.

Juventus, le ultime sul Dibu Martinez
La Juventus in pressing sul Dibu Martinez (Ansa) – Calciomercato.it

Il colombiano era un nome cerchiato in rosso sul taccuino di Spalletti, che tra i pali invece ha sempre messo il Dibu Martinez davanti a tutti. La pista per il nazionale argentino sembrava compromessa nelle ultime settimane, mentre è ritornata in auge nelle scorse ore dopo un nuovo contatto tra la dirigenza della Continassa e l’Aston Villa. 

Calciomercato Juventus, l’offerta all’Aston Villa e le ultime sul Dibu Martinez

I ‘Villans’ stanno chiudendo per Suzuki dal Parma e Martinez può cambiare maglia se la Juve accontenterà le richieste del club di Birmingham.

Dibu Martinez durante una partita dell'Aston Villa
Emiliano Martinez, classe ’92 (Ansa) – Calciomercato.it

L’Aston Villa valuta il quasi 34enne portiere circa 12-13 milioni di euro (in un’unica soluzione), mentre la ‘Vecchia Signora’ al momento ha messo sul piatto un assegno intorno ai 9 milioni tra parte fissa e bonus, visto anche il problema alla mano che il giocatore si trascina dietro. La trattativa rimane complessa come appreso da Calciomercato.it, però dopo l’ultimo tentativo la Juventus è tornata in gioco per il Dibu Martinez.

La dirigenza della Continassa fa leva inoltre sulla volontà del nazionale albiceleste di sposare il progetto bianconero e per il classe ’92 è già pronto un ingaggio vicino ai 5 milioni netti a stagione. Intanto – oltre a Martinez – restano sotto la lente d’ingrandimento Trubin e soprattutto Vicario. 

9939

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU