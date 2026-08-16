La Juve non si arrende per il Dibu Martinez: cosa manca per il via libera | CM

Il club bianconero torna in pressing per il portiere argentino: c’è ancora distanza, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa con l’Aston Villa

La Juventus accelera per il nuovo portiere, dopo aver accolto Lucumì a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto.

Il colombiano era un nome cerchiato in rosso sul taccuino di Spalletti, che tra i pali invece ha sempre messo il Dibu Martinez davanti a tutti. La pista per il nazionale argentino sembrava compromessa nelle ultime settimane, mentre è ritornata in auge nelle scorse ore dopo un nuovo contatto tra la dirigenza della Continassa e l’Aston Villa.

Calciomercato Juventus, l’offerta all’Aston Villa e le ultime sul Dibu Martinez

I ‘Villans’ stanno chiudendo per Suzuki dal Parma e Martinez può cambiare maglia se la Juve accontenterà le richieste del club di Birmingham.

L’Aston Villa valuta il quasi 34enne portiere circa 12-13 milioni di euro (in un’unica soluzione), mentre la ‘Vecchia Signora’ al momento ha messo sul piatto un assegno intorno ai 9 milioni tra parte fissa e bonus, visto anche il problema alla mano che il giocatore si trascina dietro. La trattativa rimane complessa come appreso da Calciomercato.it, però dopo l’ultimo tentativo la Juventus è tornata in gioco per il Dibu Martinez.

La dirigenza della Continassa fa leva inoltre sulla volontà del nazionale albiceleste di sposare il progetto bianconero e per il classe ’92 è già pronto un ingaggio vicino ai 5 milioni netti a stagione. Intanto – oltre a Martinez – restano sotto la lente d’ingrandimento Trubin e soprattutto Vicario.