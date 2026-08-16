Juventus, Lucumì day alla Continassa: l’esordio a Frosinone | VIDEO CM

Il difensore colombiano è arrivato a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto con il club bianconero. Tutti i dettagli dell’operazione con il Bologna

Manca solo l’ufficialità ormai per il passaggio di Jhon Lucumì alla Juventus. Il difensore colombiano è arrivato nel primo pomeriggio alla Continassa per iniziare la sua nuova avventura in maglia bianconera.

L’ormai ex Bologna intorno alle 15 ha varcato i cancelli del J-Medical per iniziare le visite mediche di rito e nelle prossime ore firmerà il contratto con la ‘Vecchia Signora’. Il 28enne centrale si legherà con un accordo pluriennale fino al giugno 2031 alla Juve e percepirà un ingaggio da 2,5 milioni netti più bonus a stagione.

Calciomercato Juve, visite mediche e firma per Lucumì

Lucumì era una priorità per Luciano Spalletti, che lo aveva messo in cima alla lista della spesa per rinforzare adeguatamente il reparto difensivo.

🇨🇴 #Juventus – Jhon #Lucumì alla Continassa per le visite mediche e la firma sul contratto: inizia la nuova avventura in maglia bianconera del difensore colombiano 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/6JDaIgibWb — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 16, 2026

La dirigenza della Juventus con a capo il Ceo Carnevali aveva intensificato i contatti con il Bologna a fine luglio, mentre le ultime settimane sono servite per trovare l’intesa con la società felsinea. Intesa poi trovata per una somma di poco superiore ai 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre Cabal con un’operazione separata potrebbe fare il percorso inverso in prestito con diritto di riscatto.

Già in giornata dovrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimenti di Lucumì alla Juve, con il colombiano che sarà quindi a disposizione di Spalletti per l’esordio in campionato a Frosinone.