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Rugani-Juventus, addio imminente: dove giocherà

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In casa bianconera c’è un’altra cessione alle porte: ecco dove potrebbe trasferirsi il difensore nato a Lucca.

Tra i giocatori in uscita in casa Juventus c’è anche Daniele Rugani che a 33 anni punta a giocare con maggiore continuità. Il centrale toscano classe ’94 ha ancora due anni di contratto con la Vecchia Signora, ma potrebbe andare via nei prossimi giorni per pochi milioni di euro.

Rugani
Rugani (Ansafoto) – Calciomercato.It

Rugani piacerebbe soprattutto a Monza, Udinese e Sassuolo che sono alla ricerca di un difensore affidabile e di esperienza. Attenzione soprattutto al club allenato da Ivan Juric che, al momento, sarebbe in netto vantaggio rispetto alla concorrenza per assicurarsi le prestazioni del 32enne originario di Lucca.

Juve quindi attivissima in queste ore sul mercato, soprattutto per quanto concerne i movimenti in uscita.

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