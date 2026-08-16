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Juve-Atletico, nuovi contatti per Nico Gonzalez: rispunta Sorloth

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Aggiornamenti importantissimi sul futuro dell’attaccante argentino, ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Nuovi contatti tra Juventus e Atletico Madrid per Nico Gonzalez, che non rientra nei piani di Spalletti e che sembra ormai destinato a salutare definitivamente i bianconeri. L’attaccante argentino farebbe carte false pur di tornare a vestire la casacca dei Colchoneros e arrivano aggiornamenti importanti proprio in tal senso.

Alexander Sorloth, punta dell'Atletico Madrid
Alexander Sorloth (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro dalla cessione dell’ex Fiorentina, ma occhio alla tentazione Sorloth: il centravanti norvegese classe ’95 piace parecchio a Carnevali e i due club alla fine potrebbe intavolare una clamorosa trattativa.

Ne sapremo di più nei prossimi giorni e come sempre vi terremo aggiornati: in ogni caso, Nico Gonzalez appare sempre più lontano dalla Juve.

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