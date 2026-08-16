Juve-Atletico, nuovi contatti per Nico Gonzalez: rispunta Sorloth

Aggiornamenti importantissimi sul futuro dell’attaccante argentino, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Nuovi contatti tra Juventus e Atletico Madrid per Nico Gonzalez, che non rientra nei piani di Spalletti e che sembra ormai destinato a salutare definitivamente i bianconeri. L’attaccante argentino farebbe carte false pur di tornare a vestire la casacca dei Colchoneros e arrivano aggiornamenti importanti proprio in tal senso.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro dalla cessione dell’ex Fiorentina, ma occhio alla tentazione Sorloth: il centravanti norvegese classe ’95 piace parecchio a Carnevali e i due club alla fine potrebbe intavolare una clamorosa trattativa.

Ne sapremo di più nei prossimi giorni e come sempre vi terremo aggiornati: in ogni caso, Nico Gonzalez appare sempre più lontano dalla Juve.