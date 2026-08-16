Il Milan punta il giovane Kostov, assalto al talento per la trequarti

In casa Milan sono le cessioni a tenere banco con i rossoneri che stanno provando a sfoltire la propria rosa per dare poi l’assalto ai nuovi obiettivi.
Tra i calciatori che piacciono, secondo quanto riferito da Matteo Moretto, ci sarebbe Vasilije Kostov, calciatore che è finito nel mirino di diverse big, tra cui anche l’Inter.
Classe 2008, il trequartista della Stella Rossa è diventato un obiettivo del Milan che potrebbe fare un tentativo nel momento in cui inizierà a sfoltirsi il reparto avanzato con calciatori come Santiago Gimenez, Rafael Leao e Christopher Nkunku che non rientrano più nei piani.