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Il Milan punta il giovane Kostov, assalto al talento per la trequarti

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In casa Milan sono le cessioni a tenere banco con i rossoneri che stanno provando a sfoltire la propria rosa per dare poi l’assalto ai nuovi obiettivi.

Ruben Amorim
Il Milan pensa a Kostov (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra i calciatori che piacciono, secondo quanto riferito da Matteo Moretto, ci sarebbe Vasilije Kostov, calciatore che è finito nel mirino di diverse big, tra cui anche l’Inter.

Classe 2008, il trequartista della Stella Rossa è diventato un obiettivo del Milan che potrebbe fare un tentativo nel momento in cui inizierà a sfoltirsi il reparto avanzato con calciatori come Santiago Gimenez, Rafael Leao e Christopher Nkunku che non rientrano più nei piani.

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