Odogu-Bologna, arrivano conferme: possibile affare con il Milan

David Odogu potrebbe cambiare maglia restano, però, in Serie A. Il difensore tedesco non rientra nei piani del Milan e potrebbe finire al Bologna.
Il Bologna, dopo aver salutato Lucumì, è alla ricerca di rinforzi in difesa. Piace molto Cabal della Juventus, ma non è da escludere che gli affari possano diventare due nel caso in cui dovesse salutare anche Casale.
In queste ore, arrivano conferme su quanto riferito dalla nostra redazione, l’interesse del Bologna per David Odogu, difensore centrale del Milan. Secondo quanto affermato dal Corriere di Bologna, infatti, il centrale farebbe parte dei desideri per la retroguardia di Domenico Tedesco.