Juve, Gatti sempre sul piede di partenza: le ultimissime

Il centrale bianconero vanta diversi estimatori in Italia e in Europa, ecco le ultimissime sul suo futuro.

Con l’arrivo di Lucumi, c’è il serio rischio che Federico Gatti possa scivolare ulteriormente indietro nelle gerarchie della Juventus. Il centrale di Rivoli classe ’98 vanta diversi estimatori in Italia e in Europa, a tal punto che appare sempre più probabile una sua partenza nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Gatti – secondo quanto riportato oggi dal quotidiano ‘Tuttosport’ – piacerebbe soprattutto a Marsiglia e Napoli, anche se al momento quella che porta in Francia appare la soluzione più concreta.

L’ex Frosinone è molto legato alla Juve e rimarrebbe a Torino per giocarsi le sue carte, ma il mercato regala sempre grandi sorprese e quindi tutto può cambiare da qui alla fine del mercato. Come andrà a finire?