Atalanta, offerta dalla Premier per Bellanova: la destinazione

Il laterale della Nazionale italiana piace in Inghilterra e sono attesi nuovi sviluppi da qui alle prossime ore.
In casa Atalanta proseguono le grandi manovre di mercato in vista della prossima stagione. Da tenere d’occhio è soprattutto la situazione di Raoul Bellanova, che potrebbe cambiare aria per provare una nuova esperienza in un altro campionato.
Il laterale della Nazionale italiana – secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano – sarebbe finito nel mirino del Fulham che avrebbe addirittura presentato una proposta scritta al club nerazzurro nelle scorse ore.
Occhio, dunque, alle prossime ore quando apparirà di sicuro più chiaro il futuro di Bellanova: a questo punto, non è assolutamente da escludere un suo trasferimento in Premier League.