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Il Milan piomba su Rodrigo Mora, rischio beffa per la Roma

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Rodrigo Mora diventa un’opzione per il mercato del Milan che potrebbe inserire il giovane talento nell’affare riguardante Santiago Gimenez, prossimo dal trasferirsi al Porto.

Rodrigo Mora
Il Milan piomba su Rodrigo Mora (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nome nuovo per la trequarti del Milan con i rossoneri che si inseriscono nella corsa a Rodrigo Mora con il portoghese che piace ad Amorim.

Il passaggio di Santiago Gimenez al Porto, prossimo dal concludersi positivamente, potrebbe facilitare il Milan nella corsa al classe 2007 che piace molto anche alla Roma che, però, nelle ultime ore ha rallentato la corsa al giovane talento lusitano.

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