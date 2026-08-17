Taylor vuole andare via, la richiesta della Lazio | CM

Il centrocampista della Nazionale olandese vorrebbe provare una nuova esperienza con un’altra maglia.
La Lazio saluta subito la Coppa Italia. I biancocelesti di Gattuso, infatti, si arrendono in casa al Mantova per 2-0 e subiscono una clamorosa eliminazione. Ma i problemi per l’ex ct della Nazionale italiana non finiscono qui, visto che Kenneth Taylor avrebbe deciso di cambiare aria e di provare una nuova esperienza con un’altra maglia.
Il centrocampista olandese classe 2002 – secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – avrebbe già comunicato alla società la volontà di cambiare aria: il presidente Lotito, però, non concederà sconti e continua a chiedere 50 milioni di euro per il cartellino dell’ex calciatore dell’Ajax.
Siamo solo a metà agosto, ma la stagione della Lazio è partita subito malissimo: occhio anche al calciomercato che potrebbe riservare grandi sorprese da qui al termine della sessione estiva.