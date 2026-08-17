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L’infortunio di Pessina porta il Monza sulle tracce di Massolin

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Arrivato quest’estate all’Inter dopo il prestito di sei mesi al Modena dove aveva già iniziato la scorsa stagione, Yanis Massolin potrebbe presto salutare i nerazzurri.

Pessina
Pessina ko, il Monza pensa a Massolin (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da FcInternews il Monza starebbe guardando in casa Inter per rinforzare la propria rosa mettendo nel mirino Yanis Massolin, centrocampista arrivato dal Modena.

L’infortunio di Pessina sta portando i biancorossi a sondare il mercato con il francese che piace per il centrocampo e che potrebbe arrivare a Monza in prestito secco permettendo all’Inter di vederlo all’opera nella massima serie.

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