L’infortunio di Pessina porta il Monza sulle tracce di Massolin

Arrivato quest’estate all’Inter dopo il prestito di sei mesi al Modena dove aveva già iniziato la scorsa stagione, Yanis Massolin potrebbe presto salutare i nerazzurri.
Stando a quanto affermato da FcInternews il Monza starebbe guardando in casa Inter per rinforzare la propria rosa mettendo nel mirino Yanis Massolin, centrocampista arrivato dal Modena.
L’infortunio di Pessina sta portando i biancorossi a sondare il mercato con il francese che piace per il centrocampo e che potrebbe arrivare a Monza in prestito secco permettendo all’Inter di vederlo all’opera nella massima serie.