Tripla opzione in Serie A per Terracciano, addio al Milan ad un passo | CM

Filippo Terracciano è tornato al Milan dal prestito alla Cremonese, ma potrebbe presto salutare i rossoneri per trovare una nuova sistemazione in Serie A.
Classe 2003, il jolly difensivo non sembra essere centrale nel progetto di Ruben Amorim che non si opporrebbe alla sua partenza.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Udinese, Sassuolo e Monza sarebbero interessate al suo cartellino. Il Milan potrebbe acconsentire nuovamente ad una partenza in prestito, andando a inserire l’obbligo di riscatto (raggiungibile con la salvezza) per l’estate del 2027.
Non è da escludere che la sua cessione possa essere rimandata alla fine del mercato estivo con il Milan che potrebbe prendersi altro tempo per valutarlo.