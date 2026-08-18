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Tripla opzione in Serie A per Terracciano, addio al Milan ad un passo | CM

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Filippo Terracciano è tornato al Milan dal prestito alla Cremonese, ma potrebbe presto salutare i rossoneri per trovare una nuova sistemazione in Serie A.

Filippo Terracciano
Filippo Terracciano nel mirino di tre squadre italiane (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2003, il jolly difensivo non sembra essere centrale nel progetto di Ruben Amorim che non si opporrebbe alla sua partenza.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Udinese, Sassuolo e Monza sarebbero interessate al suo cartellino. Il Milan potrebbe acconsentire nuovamente ad una partenza in prestito, andando a inserire l’obbligo di riscatto (raggiungibile con la salvezza) per l’estate del 2027.

Non è da escludere che la sua cessione possa essere rimandata alla fine del mercato estivo con il Milan che potrebbe prendersi altro tempo per valutarlo.

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