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Goretzka-Juve, via all’assalto: la strategia di Carnevali

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Il centrocampista tedesco è attualmente svincolato dopo il recente addio al Bayern Monaco: le ultimissime. 

La Juve sta cominciando a muoversi con decisione per rinforzare anche il centrocampo a disposizione di Luciano Spalletti. Nelle ultime ore, infatti, c’è da registrare un nuovo contatto tra la dirigenza di corso Galileo Ferraris e l’entourage di Leon Christoph Goretzka, classe ’95 attualmente svincolato dopo l’addio al Bayern Monaco.

Carnevali nel post gara di DAZN
Carnevali (Dazn) – Calciomercato.it

Lo riferisce la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il nuovo amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali avrebbe ripreso i contatti con l’agente di Goretzka per capire le richieste economiche e le reali possibilità di riuscita dell’affare.

La Juve non prenderà parte alla prossima edizione della Champions League e il 31enne originario di Bochum deve scegliere se sposare o meno il progetto bianconero anche senza giocare la massima competizione continentale per club. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.

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