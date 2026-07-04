Goretzka-Juve, via all’assalto: la strategia di Carnevali

Il centrocampista tedesco è attualmente svincolato dopo il recente addio al Bayern Monaco: le ultimissime.
La Juve sta cominciando a muoversi con decisione per rinforzare anche il centrocampo a disposizione di Luciano Spalletti. Nelle ultime ore, infatti, c’è da registrare un nuovo contatto tra la dirigenza di corso Galileo Ferraris e l’entourage di Leon Christoph Goretzka, classe ’95 attualmente svincolato dopo l’addio al Bayern Monaco.
Lo riferisce la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il nuovo amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali avrebbe ripreso i contatti con l’agente di Goretzka per capire le richieste economiche e le reali possibilità di riuscita dell’affare.
La Juve non prenderà parte alla prossima edizione della Champions League e il 31enne originario di Bochum deve scegliere se sposare o meno il progetto bianconero anche senza giocare la massima competizione continentale per club. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.