Icardi torna in Serie A: destinazione a sorpresa

L’ex attaccante dell’Inter si è svincolato lo scorso 30 giugno

Nel database dei calciatori svincolati aggiornati lo scorso 30 giugno c’è anche il nome di Mauro Icardi. Dopo 134 partite, 77 gol e 25 assist, l’attaccante italo-argentino ha lasciato il Galatasaray a parametro zero e ora diventa una preda appetibile per diversi club europei e non solo.

Accostato in passato anche a Juventus, Milan e Roma, il bomber 33enne non disdegnerebbe affatto un ritorno in Italia e le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di una destinazione a sorpresa e clamorosa.

Secondo Transferfeed, infatti, la Lazio avrebbe effettuato contatti esplorativi con l’entourage del calciatore per provare a riportare in Serie A Maurito. L’ostacolo principale è rappresentato dall’elevato ingaggio percepito in Turchia dal giocatore e dalla concorrenza.

Secondo la fonte citata, infatti, oltre ai biancocelesti, anche il Besiktas e club arabi e brasiliani stanno monitorando con estrema attenzione la situazione.