Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve sempre forte su Kim, Spalletti incrocia le dita: le ultime

Foto dell'autore

I bianconeri stanno pensando di prendere un altro difensore oltre a Muharemovic del Sassuolo, la situazione. 

La permanenza a Torino di Bremer non appare per nulla scontata anche in virtù dell’interesse del Bayern Monaco e, dunque, la Juventus sta seriamente pensando di prendere un altro difensore centrale oltre a Muharemovic che è sempre più vicino.

La Juventus cerca un portiere e un centravanti
Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Lucumi del Bologna resta sicuramente in corsa per vestire la casacca bianconera, ma il prescelto per rinforzare la retroguardia di Luciano Spalletti è Kim Min-jae, che ha già lavorato insieme al tecnico di Certaldo a Napoli.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve non avrebbe mai abbandonato la pista che porta al 29enne della nazionale sudcoreana e ora sarebbe pronta ad accelerare nel corso dei colloqui con il Bayern Monaco per Bremer. Grandi movimenti, dunque, in casa Juventus soprattutto per quel che riguarda il pacchetto arretrato.

6704

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU