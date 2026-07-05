Juve sempre forte su Kim, Spalletti incrocia le dita: le ultime

I bianconeri stanno pensando di prendere un altro difensore oltre a Muharemovic del Sassuolo, la situazione.

La permanenza a Torino di Bremer non appare per nulla scontata anche in virtù dell’interesse del Bayern Monaco e, dunque, la Juventus sta seriamente pensando di prendere un altro difensore centrale oltre a Muharemovic che è sempre più vicino.

Lucumi del Bologna resta sicuramente in corsa per vestire la casacca bianconera, ma il prescelto per rinforzare la retroguardia di Luciano Spalletti è Kim Min-jae, che ha già lavorato insieme al tecnico di Certaldo a Napoli.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve non avrebbe mai abbandonato la pista che porta al 29enne della nazionale sudcoreana e ora sarebbe pronta ad accelerare nel corso dei colloqui con il Bayern Monaco per Bremer. Grandi movimenti, dunque, in casa Juventus soprattutto per quel che riguarda il pacchetto arretrato.