Solo uno resterà al Real Madrid: assist di Mourinho alla Juve

Uno è di troppo nella squadra spagnola: la Juventus spettatrice interessata sul mercato

Real Madrid scatenato sul mercato, con Florentino Perez che dopo la rielezione alla presidenza non bada a spese per riscattare una stagione da dimenticare per i ‘Blancos’.

Tra i volti nuovi degli spagnoli c’è anche Dumfries (che sarà ufficializzato nelle prossime settimane), mentre sempre in casa Inter tra gli osservati speciali ci sarebbe inoltre Bastoni. Il difensore sarebbe una richiesta di Mourinho, quest’ultimo tornato in panchina per risollevare il Real.

Calciomercato Juve, Gonzalo Garcia può lasciare il Real

Il mercato merengue si intreccia con quello italiano, non solo in entrata ma anche in uscita dopo la permanenza di Nico Paz al Como.

Il Real Madrid si sta muovendo pure sulle cessioni per snellire una rosa extralarge e tra i partenti potrebbe finire tra gli altri anche Gonzalo Garcia, nei radar della Juventus da qualche mese a questa parte. Il baby spagnolo piace alla dirigenza bianconera e a Spalletti, con il Real che non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro in vista della prossima stagione.

Come riporta il portale ‘Ok Diario’, Gonzalo Garcia si contende la permanenza alla ‘Casa Blanca’ con il brasiliano Endrick. Solo uno tra i due giovani attaccanti resterà al Real Madrid e a prendere una decisione definitiva sarà Mourinho nelle prossime settimane.