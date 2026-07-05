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Van Dijk al Milan, rossoneri pronti a prenderlo a zero nel 2027

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Virgil Van Dijk resta un obiettivo del Milan per quello che riguarda il mercato con i rossoneri che sono pronti a fare un tentativo o per questa estate o per la prossima quando l’olandese sarà senza contratto.

Virgil Van Dijk
Milan, la verità su Van Dijk (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Liverpool non vorrebbe perdere il giocatore durante questa sessione di mercato, considerando l’olandese uno dei punti fermi della formazione in una stagione che vedrà i Reds cambiare di nuovo allenatore e necessitando dei propri leader dello spogliatoio.

Il Milan, secondo quanto affermato da Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube, vorrebbe provare a portare il giocatore in rossonero quanto prima, ma appare disposto ad attendere anche la fine del prossimo campionato, andando a inserire in rosa il classe 1991 una volta che avrà compiuto 36 anni.

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