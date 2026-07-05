Virgil Van Dijk resta un obiettivo del Milan per quello che riguarda il mercato con i rossoneri che sono pronti a fare un tentativo o per questa estate o per la prossima quando l’olandese sarà senza contratto.
Il Liverpool non vorrebbe perdere il giocatore durante questa sessione di mercato, considerando l’olandese uno dei punti fermi della formazione in una stagione che vedrà i Reds cambiare di nuovo allenatore e necessitando dei propri leader dello spogliatoio.
Il Milan, secondo quanto affermato da Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube, vorrebbe provare a portare il giocatore in rossonero quanto prima, ma appare disposto ad attendere anche la fine del prossimo campionato, andando a inserire in rosa il classe 1991 una volta che avrà compiuto 36 anni.