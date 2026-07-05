Il Barcellona ha messo nel mirino Rafael Leao in vista della prossima stagione con l’attaccante portoghese che è in uscita dal Milan.
Stando a quanto affermato dal Mundo Deportivo il Barcellona sarebbe pronto a fare un tentativo per la punta del Milan, in uscita dai rossoneri durante l’estate in corso.
Rafael Leao ha più volte affermato di voler salutare il Milan durante l’estate, mettendo in cima alla lista delle proprie preferenze la Spagna o l’Inghilterra in ottica futura. La cifra che il Milan chiede per la sua partenza è di circa 60 milioni di euro con il club meneghino che potrebbe “accontentarsi” anche di una proposta attorno ai 50 milioni.