Anguissa via dal Napoli per 15 milioni: la decisione di De Laurentiis

Colpo di scena in casa azzurra in vista del prossimo anno: le ultime su futuro del forte centrocampista camerunese.

Il nuovo Napoli di Max Allegri rischia di perdere uno dei pezzi pregiati della rosa nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il calciatore in questione è André-Frank Zambo Anguissa, che ha ancora un anno di contratto con gli azzurri (scadenza 2027) e che vanta diversi estimatori in giro per l’Europa.

Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’, ora ci sarebbe da registrare l’assalto del Besiktas di Vincenzo Italiano al centrocampista camerunese classe ’95. Il presidente De Laurentiis non vuole rischiare di perderlo a zero tra dodici mesi, ma allo stesso tempo non concederà sconti: per prendere Anguissa servirà un’offerta da almeno 15 milioni di euro.

Seguiremo, dunque, con grande attenzione questa ed altre vicende di mercato in casa Napoli e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.