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Monza, parte la nuova stagione: ceduto un big | VIDEO CM

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La squadra biancorossa del nuovo allenatore Juric si è radunata questa mattina al centro sportivo di Monzello

Parte la nuova stagione del Monza sotto la guida di Ivan Juric, che in panchina ha rimpiazzato Bianco dopo la promozione e il ritorno in Serie A.

Monza, via alla nuova stagione
Capitan Pessina a Monzello – Foto Calciomercato.it

Oggi capitan Pessina e compagni si sono ritrovati al centro sportivo di Monzello per il raduno precampionato e mercoledì inizieranno a sudare in vista del prossimo campionato. Due giorni tra visite mediche e test atletici per i giocatori del Monza, arrivati alla spicciolata questa mattina nel quartier generale biancorosso dove svolgeranno la preparazione estiva.

Calciomercato Monza, ufficiale la cessione di Hernani al Palermo

Primo giorno a Monzello per i nuovi acquisti Foe Ondoa e Loubao, con quest’ultimo che era stato ufficializzato lo scorso gennaio.

In gruppo c’è anche Azzi, il cui futuro al Monza rimane però in bilico. Chi ha salutato la Brianza è invece Hernani: il brasiliano non era presente a Monzello e in mattinata è stato ufficializzato (a titolo definitivo) dal Palermo. Addio pesante quindi a centrocampo, con il Monza che nel ruolo ha messo nel mirino Bondo e Tameze oltre ai baby Topalovic e Adzic.

Presente nel centro sportivo brianzolo anche la dirigenza con il Dt Vallone e il Direttore sportivo in pectore Obiang.

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