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Il Monza bussa da Inter e Juventus: due baby nel mirino | CM

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Il club brianzolo neopromosso in Serie A, in attesa di ufficializzare Juric in panchina, ha messo nei radar due giovani talenti di Inter e Juve

L’Inter ha perso Palestra e adesso la dirigenza nerazzurra dovrà trovare un altro profilo sulla corsia destra per rimpiazzare Dumfries, che presto sarà ufficializzato dal Real Madrid.

Juventus, Adzic piace al Monza
Adzic nel mirino del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Intanto la dirigenza di Viale della Liberazione continua a lavorare sulle operazioni minori e sui giocatori in uscita, che coinvolgono anche i giovani dell’Under 23 nerazzurra. Il baby Luka Topalovic nello specifico ha tante richieste tra Serie A, B ed estero, con l’Inter intenzionata a cederlo per farlo giocare con continuità a livelli più alti e permettergli di proseguire nel percorso di crescita.

Nella massima categoria, ad esempio, una delle squadre maggiormente interessate è il neopromosso Monza come raccolto da Calciomercato.it. 

Calciomercato Inter, Topalovic nei radar di Monza (c’è pure Adzic) e Catanzaro

I brianzoli perderanno a centrocampo Hernani (vicino al Palermo) e sono sulle tracce di un profilo giovane e di qualità per sostituire il brasiliano nello scacchiere del nuovo allenatore Juric.

Il Monza vorrebbe prelevare Topalovic in prestito, mentre un’alternativa (e sempre con la stessa formula) è Adzic dalla Juventus. Sullo sloveno classe 2006 ha chiesto informazioni anche il Catanzaro, che a proposito di giovani nerazzurri ha messo gli occhi inoltre su Cocchi.

L’Inter, insieme all’entourage di Topalovic, valuterà la soluzione migliore per il futuro del giocatore. Da escludere una cessione a titolo definitivo: la società campione d’Italia manterrà il controllo sul giovane centrocampista.

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