Il Monza bussa da Inter e Juventus: due baby nel mirino | CM

Il club brianzolo neopromosso in Serie A, in attesa di ufficializzare Juric in panchina, ha messo nei radar due giovani talenti di Inter e Juve

L’Inter ha perso Palestra e adesso la dirigenza nerazzurra dovrà trovare un altro profilo sulla corsia destra per rimpiazzare Dumfries, che presto sarà ufficializzato dal Real Madrid.

Intanto la dirigenza di Viale della Liberazione continua a lavorare sulle operazioni minori e sui giocatori in uscita, che coinvolgono anche i giovani dell’Under 23 nerazzurra. Il baby Luka Topalovic nello specifico ha tante richieste tra Serie A, B ed estero, con l’Inter intenzionata a cederlo per farlo giocare con continuità a livelli più alti e permettergli di proseguire nel percorso di crescita.

Nella massima categoria, ad esempio, una delle squadre maggiormente interessate è il neopromosso Monza come raccolto da Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, Topalovic nei radar di Monza (c’è pure Adzic) e Catanzaro

I brianzoli perderanno a centrocampo Hernani (vicino al Palermo) e sono sulle tracce di un profilo giovane e di qualità per sostituire il brasiliano nello scacchiere del nuovo allenatore Juric.

🧐 #Inter – Diverse pretendenti per #Topalovic: in Serie A piace al #Monza, in B contatti col #Catanzaro (che ha sondato anche #Cocchi). I nerazzurri manterranno il controllo sul giovane centrocampista sloveno, che partirà solo in prestito per maturare esperienza @calciomercatoit pic.twitter.com/gTFZojQkpe — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 24, 2026

Il Monza vorrebbe prelevare Topalovic in prestito, mentre un’alternativa (e sempre con la stessa formula) è Adzic dalla Juventus. Sullo sloveno classe 2006 ha chiesto informazioni anche il Catanzaro, che a proposito di giovani nerazzurri ha messo gli occhi inoltre su Cocchi.

L’Inter, insieme all’entourage di Topalovic, valuterà la soluzione migliore per il futuro del giocatore. Da escludere una cessione a titolo definitivo: la società campione d’Italia manterrà il controllo sul giovane centrocampista.