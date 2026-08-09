Monza e Sassuolo su Rugani: nuovo addio alla Juventus in vista

Il Monza e il Sassuolo sono sulle tracce di Daniele Rugani, di nuovo in uscita dalla Juventus in vista della stagione che sta per prendere il via.

Il difensore centrale, con un contratto fino al 2028 con i bianconeri, dovrebbe salutare di nuovo in prestito con i due club intenzionati a migliorare il proprio reparto arretrato con il suo acquisto.

Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti con la Juventus per provare a chiudere l’affare con il Monza che appare leggermente avanti nella corsa al difensore classe 1994.