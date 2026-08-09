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Monza e Sassuolo su Rugani: nuovo addio alla Juventus in vista

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Il Monza e il Sassuolo sono sulle tracce di Daniele Rugani, di nuovo in uscita dalla Juventus in vista della stagione che sta per prendere il via.

Daniele Rugani
La Juventus pronta a salutare di nuovo Rugani (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il difensore centrale, con un contratto fino al 2028 con i bianconeri, dovrebbe salutare di nuovo in prestito con i due club intenzionati a migliorare il proprio reparto arretrato con il suo acquisto.

Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti con la Juventus per provare a chiudere l’affare con il Monza che appare leggermente avanti nella corsa al difensore classe 1994.

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