La Roma accelera per Rodrigo Mora: i giallorossi vogliono chiudere subito | CM

Rodrigo Mora è il nuovo obiettivo della Roma per quello che riguarda l’attacco con il giovane portoghese che è ora in cima alla lista dei desideri per i giallorossi.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Roma vorrebbe chiudere immediatamente per Rodrigo Mora mettendo il calciatore a disposizione di Gian Piero Gasperini già martedì, alla ripresa degli allenamenti.
Calciatore classe 2007, già punto di forza del Porto e nel giro della nazionale portoghese, Rodrigo Mora viene valutato dal club lusitano circa 50 milioni di euro. Una somma che si avvicina alla proposta della Roma. La speranza dei giallorossi è quella di chiudere immediatamente, in caso contrario, potrebbe presto virare su altri obiettivi.