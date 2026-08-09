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Juve, la decisione sul portiere Atubolu: le ultime

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Il portiere del Friburgo continua ad essere accostato al club bianconero per la prossima stagione, ecco cosa sta succedendo. 

Tra i profili monitorati con attenzione dalla Juventus per la porta c’è anche Noah Atubolu, estremo difensore tedesco classe 2002 di proprietà del Friburgo. Il prescelto, però, per prendere il posto di Di Gregorio è Suzuki del Parma e, dunque, la trattativa per Atubolu stenta ad entrare nel vivo. Facciamo però ulteriore chiarezza in tal senso.

Noah Atubolu
Atubolu (Calciomercato.it) – foto da Ansa

Secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, Suzuki nelle prossime ore dovrebbe lasciare il Parma per accasarsi al Paris Saint-Germain: a quel punto, l’amministratore delegato Carnevali avrebbe intenzione di bussare alla porta del club transalpino per chiedere il prestito annuale del portiere giapponese con cittadinanza statunitense. In caso di fumata grigia per Suzuki, tornerebbe a quel punto d’attualità il nome di Atubolu del Friburgo che continua ad attendere la chiamata della Vecchia Signora. Come andrà a finire?

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