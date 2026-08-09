Futuro Lukaku, non ci sono trattative col Monaco: la situazione

Le strade dell’attaccante belga e del Napoli sembrano destinate a separarsi definitivamente nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Salvo clamorosi colpi di scena, Romelu Lukaku dirà addio al Napoli dopo due stagioni. L’attaccante belga classe ’93, che recentemente non si è presentato al ritiro azzurro di Castel di Sangro, vanta diversi estimatori in giro per il mondo e resta da capire soltanto quale sarà la sua prossima destinazione.

A fornire un aggiornamento sul futuro di Lukaku è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui al momento non ci sarebbero colloqui o trattative tra il Napoli e il Monaco per l’acquisto del 33enne nato ad Anversa. L’Atlanta United sarebbe molto interessata al cartellino del belga e potrebbe rilanciare nei prossimi giorni, ma intanto il calciatore starebbe valutando anche altre possibilità.

Una cosa è certa: il suo matrimonio con il Napoli di Max Allegri è finito. Più avanti di tutti il Fenerbahce con i turchi che avrebbero già un accordo di massima col calciatore.