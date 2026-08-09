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Oltre 85 milioni per Esposito: l’Inter non cambia idea

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Il centravanti e canterano nerazzurro rimane nel mirino delle big di Premier: la risposta del club campione d’Italia

Subito in doppia cifra (10 reti complessive) alla sua prima stagione da protagonista con la maglia dell’Inter.

Inter, Esposito nel mirino delle big inglesi
Pio Esposito corteggiato in Premier (Ansa) – Calciomercato.it

Pio Esposito si è guadagnato la fiducia dei nerazzurri e viene considerato più di un’alternativa alla coppia titolare d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram. Già presente ma anche futuro dell’Inter, considerando la volontà di blindare il canterano con il nuovo contratto.

Allo stesso tempo, però, Esposito ha attirato (da tempo) l’interesse dall’estero e specialmente dalla Premier League. 

Calciomercato Inter, due big inglesi non mollano Esposito 

Le grandi d’Inghilterra continuano infatti a corteggiare il centravanti della Nazionale e in diverse occasioni lo hanno osservato dal vivo nella corsa stagione. 

Pio Esposito
Esposito con la maglia della Nazionale (Ansa) – Calciomercato.it

Specialmente gli scout di Arsenal e Manchester United, che stando al ‘Sun’ avrebbero seguito Esposito anche nell’ultimo derby amichevole di Perth contro il Milan. Il giovane attaccante secondo il tabloid britannico sarebbe valutato oltre 85 milioni di euro e le due big di Premier potrebbero pianificare l’assalto per strapparlo all’Inter. 

Il club campione d’Italia però ritiene incedibile Esposito ed è in trattative avanzate con i suoi agenti per il rinnovo del contratto fino al 2031.

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