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Juve, spunta la pazza idea Koopmeiners-Napoli: formula e cifre

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Il centrocampista olandese non rientra nei piani di Luciano Spalletti e potrebbe andare via nei prossimi giorni.

Contro il Chelsea, è entrato nella seconda frazione di gioco al posto di Douglas Luiz risultando ancora una volta tra i peggiori in campo della Juventus. Teun Koopmeiners continua a deludere e, a questo punto, appare sempre più probabile una sua cessione già nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Teun Koopmeiners
Koopmeiners (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centrocampista olandese pesa oggi a bilancio per circa 31-33 milioni di euro e la Juve avrebbe deciso di liberarsene anche con la formula del prestito, magari con un obbligo di riscatto fissato proprio a queste cifre.

Attenzione alla pazza idea Napoli, con Max Allegri che non ha mai nascosto la sua stima per l’ex calciatore dell’Atalanta: gli azzurri cercano un elemento proprio con le caratteristiche dell’olandese e alla fine il clamoroso affare tra la Juve e gli azzurri per Koop potrebbe realmente concretizzarsi.

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