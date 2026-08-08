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Piccoli-Bologna, chiusura in arrivo: Dallinga pronto a salutare i rossoblu

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Roberto Piccoli si avvicina al Bologna con i rossoblu che appaiono sempre più vicini dall’acquistare il classe 2001, attualmente chiuso in casa Fiorentina.

Roberto Piccoli
Il Bologna è vicino a Piccoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante è pronto a trasferirsi alla corte di Domenico Tedesco che avrà a disposizione due torri per quello che riguarda il proprio attacco con Dovbyk e l’ex Cagliari pronti a migliorare il reparto offensivo a sua disposizione.

A fargli spazio al Bologna sarà Dallinga con l’olandese che potrebbe salutare a stretto giro di posta. Sul calciatore c’è l’interesse da parte di diversi club della Ligue 1, ma anche del Genoa. La Fiorentina, una volta ceduto Piccoli, potrebbe acquistare Pellegrino dal Parma.

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