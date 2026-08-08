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Salta la prima testa al Milan, via in prestito: Odogu saluterà per un anno

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David Odogu è pronto a salutare il Milan in questa sessione di calciomercato con il centrale tedesco che potrebbe trasferirsi per un anno in un club che possa dargli maggiore continuità.

David Odogu
Odogu verso l’addio in prestito (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivato al Milan un anno fa per circa 8 milioni di euro più bonus, David Odogu è pronto a cambiare maglia per andare a giocare maggiormente. Secondo quanto affermato da Sky il Milan avrebbe deciso di salutare per un anno il giovane tedesco che sarebbe finito nel mirino di Anderlecht e Mainz.

Giunge, quindi, la prima decisione in casa Milan per quello che riguarda le cessioni con il classe 2006 destinato a salutare il gruppo molto presto.

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