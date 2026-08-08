Napoli, conferme su Gabriel Jesus: Allegri incrocia le dita

L’attaccante brasiliano potrebbe salutare l’Arsenal e trasferirsi a sorpresa in Italia, ecco le ultimissime.

A tenere banco in casa Napoli è in queste ore la questione relativa a Romelu Lukaku. L’attaccante belga non si è presentato nei giorni scorsi nel ritiro di Castel di Sangro e appare sempre più probabile un suo addio nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

In caso di separazione, il Napoli avrebbe le idee chiare su come rimpiazzarlo: il prescelto si chiama Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe ’97 di proprietà dell’Arsenal. Lo riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui il 29enne originario di San Paolo sarebbe un pupillo di Max Allegri e, tra le altre cose, è assistito per l’Italia da Branchini (procuratore proprio dell’allenatore azzurro). Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime ore, a prescindere da quello che sarà il futuro di Romelu Lukaku.