Arriva Bouaddi, trattativa bollente: si chiude

Il centrocampista della nazionale marocchina si appresta a salutare il Lille e a provare una nuova esperienza in un altro campionato.

Grandi manovre di mercato in casa Manchester City in vista della prossima stagione. Il club inglese si appresta a salutare definitivamente Rodrigo Hernández Cascante, noto semplicemente come Rodri, che è ormai vicinissimo al trasferimento al Barcellona e ad accogliere quello che sarà a tutti gli effetti l’erede del forte centrocampista spagnolo.

Lo riferisce proprio in queste ore l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui la dirigenza del Manchester City sarebbe vicinissima all’acquisto di Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lilla e della nazionale marocchina classe 2007. I contatti tra la compagine inglese e quella di Ligue 1 sarebbero ormai continui e la fumata bianca appare ormai dietro l’angolo: grande colpo di mercato, dunque, da parte del City che sta per assicurarsi le prestazioni di uno dei calciatori più interessanti del panorama europeo.