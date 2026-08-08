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Arriva Bouaddi, trattativa bollente: si chiude

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Il centrocampista della nazionale marocchina si appresta a salutare il Lille e a provare una nuova esperienza in un altro campionato. 

Grandi manovre di mercato in casa Manchester City in vista della prossima stagione. Il club inglese si appresta a salutare definitivamente Rodrigo Hernández Cascante, noto semplicemente come Rodri, che è ormai vicinissimo al trasferimento al Barcellona e ad accogliere quello che sarà a tutti gli effetti l’erede del forte centrocampista spagnolo.

Calciomercato Milan, sfida al Psg per Bouaddi del Lille
Bouaddi in azione (foto Ansa) – Calciomercato.it

Lo riferisce proprio in queste ore l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui la dirigenza del Manchester City sarebbe vicinissima all’acquisto di Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lilla e della nazionale marocchina classe 2007. I contatti tra la compagine inglese e quella di Ligue 1 sarebbero ormai continui e la fumata bianca appare ormai dietro l’angolo: grande colpo di mercato, dunque, da parte del City che sta per assicurarsi le prestazioni di uno dei calciatori più interessanti del panorama europeo.

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