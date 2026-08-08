Reijnders può far felice il Milan: 14 milioni in arrivo in caso di trasferimento al Nottingham Forest

Il Milan tifa per il trasferimento di Tijjani Reijnders al Nottingham Forest per fare cassa con l’olandese che potrebbe dire addio al Manchester City dopo una sola stagione.
Nelle ultime ore si sarebbe fatto sempre più forte l’interesse da parte del Nottingham Forest per il centrocampista con il Milan che, in caso di trasferimento, potrebbe incassare i 14 milioni di euro relativi ai bonus pattuiti con il Manchester City al momento della sua cessione.
Se Reijnders dovesse salutare il City dopo un solo anno il Milan potrebbe incassare immediatamente tutti i 14 milioni di euro, avendo nuova liquidità per quello che riguarda il mercato in entrata.