Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Reijnders può far felice il Milan: 14 milioni in arrivo in caso di trasferimento al Nottingham Forest

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il Milan tifa per il trasferimento di Tijjani Reijnders al Nottingham Forest per fare cassa con l’olandese che potrebbe dire addio al Manchester City dopo una sola stagione.

Tijjani Reijnders
Reijnders nel mirino del Nottingham Forest (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nelle ultime ore si sarebbe fatto sempre più forte l’interesse da parte del Nottingham Forest per il centrocampista con il Milan che, in caso di trasferimento, potrebbe incassare i 14 milioni di euro relativi ai bonus pattuiti con il Manchester City al momento della sua cessione.

Se Reijnders dovesse salutare il City dopo un solo anno il Milan potrebbe incassare immediatamente tutti i 14 milioni di euro, avendo nuova liquidità per quello che riguarda il mercato in entrata.

9571

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU