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Il Milan ha fatto la sua scelta su Camarda, Amorim non ha più dubbi

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Francesco Camarda sarà, almeno per la prima parte di stagione, il vice Gonçalo Ramos per quello che riguarda l’attacco del Milan. 

Francesco Camarda
Camarda sarà il vice Gonçalo Ramos (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il giovane attaccante sta convincendo sempre più Ruben Amorim grazie a quanto fatto vedere in allenamento e negli spezzoni di gara concessogli dal nuovo allenatore.

Il ritorno di Andrej Kostic a Milano, salutando anticipatamente la squadra impegnata nelle amichevoli internazionali, ha mandato un chiaro segnale su quali siano le gerarchie per l’attacco centrale dei rossoneri. Camarda sarà, infatti, il vice Gonçalo Ramos con Santiago Gimenez che potrebbe essere ceduto a stretto giro di posta e Kostic destinato al Milan Futuro.

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