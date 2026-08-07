La Roma non molla Cacciamani, ma il Torino fa muro | CM

Alessio Cacciamani resta un obiettivo della Roma per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini anche se il Torino non ha intenzione di privarsi del giovane gioiello.

Dopo l’ottima stagione con la maglia della Juve Stabia, l’esterno è tornato al Torino dove, tra l’altro, ha ritrovato Ignazio Abate, tecnico che lo ha fatto esplodere sotto la sua guida in Campania. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Roma non si è scoraggiata al primo no da parte del Torino per Cacciamani e starebbe provando a convincere i granata.

Per il momento il Torino resiste, convinto di poter fare di Cacciamani un calciatore fondamentale della propria rosa ed eventualmente valutarne la cessione in futuro ad un prezzo molto più alto.