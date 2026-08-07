Circati-Juve, arriva un clamoroso annuncio

Il difensore del Parma e della nazionale australiana è finito nel mirino delle principali compagini di Serie A e non solo.

A settembre 2024 riportava la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante un allenamento, ma da quel momento Alessandro Circati ha lavorato duramente per mettersi alle spalle quel tremendo infortunio e oggi è sicuramente tra i difensori più interessanti del panorama di Serie A. Non a caso, il nome del centrale del Parma e della Nazionale australiana classe 2003 è finito sul taccuino delle big di Serie A, tra cui la Juventus.

A fare chiarezza su questa indiscrezione, però, è adesso Luciano Spalletti: “Circati è un calciatore davvero promettente che ha fatto vedere delle grandissime cose in Serie A e che piace a molti club. Juve? In questo momento, però, siamo concentrati su altre questioni ben definite che non riguardano lui. La nostra rosa è già molto ampia“. Sarà vero?