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Piccoli nel mirino del Bologna, possibile affare a titolo definitivo

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Roberto Piccoli potrebbe cambiare maglia in vista della stagione che sta per cominciare con l’attaccante che piace molto al Bologna.

Roberto Piccoli
Il Bologna pensa all’acquisto di Piccoli dalla Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nuovo affare in vista tra Fiorentina e Bologna con i rossoblu che si sono fatti avanti in maniera decisa per Roberto Piccoli. Salutato Castro e accolto Dovbyk, gli emiliani sono pronti a cambiare il proprio attacco andando a cedere Dallinga e portando sotto le due torri Roberto Piccoli.

Secondo quanto affermato da Sky sarebbe partita la trattativa per l’attaccante che, come anticipato dalla nostra redazione, piace ai rossoblu da diverso tempo.

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