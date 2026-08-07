Piccoli nel mirino del Bologna, possibile affare a titolo definitivo

Roberto Piccoli potrebbe cambiare maglia in vista della stagione che sta per cominciare con l’attaccante che piace molto al Bologna.

Nuovo affare in vista tra Fiorentina e Bologna con i rossoblu che si sono fatti avanti in maniera decisa per Roberto Piccoli. Salutato Castro e accolto Dovbyk, gli emiliani sono pronti a cambiare il proprio attacco andando a cedere Dallinga e portando sotto le due torri Roberto Piccoli.

Secondo quanto affermato da Sky sarebbe partita la trattativa per l’attaccante che, come anticipato dalla nostra redazione, piace ai rossoblu da diverso tempo.