Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Piccoli può cambiare maglia in Serie A, c’è anche il Bologna | CM

Foto dell'autore

Arrivato a Firenze la scorsa estate come uno degli acquisti più importanti della stagione per la Fiorentina, Roberto Piccoli non sta attraversando uno dei migliori momenti della sua carriera.

Roberto Piccoli
Il Bologna pensa all’acquisto di Piccoli dalla Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante classe 2001, utilizzato con parsimonia in questa stagione sia sotto la guida di Stefano Pioli che di Paolo Vanoli, non è riuscito ad imporsi in maglia viola in questi primi mesi con la maglia viola.

Acquistato per una somma di poco inferiore ai 30 milioni di euro, l’ex centravanti del Cagliari potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione. La Fiorentina, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, potrebbe dare vita a un nuovo corso andando a salutare diversi calciatori presenti ora in rosa.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Roberto Piccoli fa gola a diverse squadre per la prossima stagione. Tra queste ci sarebbe anche il Bologna, club che potrebbe salutare Thijs Dallinga alla fine del campionato in corso. L’olandese non è riuscito a imporsi in questi due anni in Emilia e per lui potrebbero aprirsi le porte di un ritorno in Francia.

Piccoli potrebbe arrivare a Bologna in prestito con diritto di riscatto con i rossoblu che avrebbero un attaccante di alto livello da affiancare a Santiago Castro per il prossimo campionato.

/7
1775

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie