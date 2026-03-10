Arrivato a Firenze la scorsa estate come uno degli acquisti più importanti della stagione per la Fiorentina, Roberto Piccoli non sta attraversando uno dei migliori momenti della sua carriera.
L’attaccante classe 2001, utilizzato con parsimonia in questa stagione sia sotto la guida di Stefano Pioli che di Paolo Vanoli, non è riuscito ad imporsi in maglia viola in questi primi mesi con la maglia viola.
Acquistato per una somma di poco inferiore ai 30 milioni di euro, l’ex centravanti del Cagliari potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione. La Fiorentina, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, potrebbe dare vita a un nuovo corso andando a salutare diversi calciatori presenti ora in rosa.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Roberto Piccoli fa gola a diverse squadre per la prossima stagione. Tra queste ci sarebbe anche il Bologna, club che potrebbe salutare Thijs Dallinga alla fine del campionato in corso. L’olandese non è riuscito a imporsi in questi due anni in Emilia e per lui potrebbero aprirsi le porte di un ritorno in Francia.
Piccoli potrebbe arrivare a Bologna in prestito con diritto di riscatto con i rossoblu che avrebbero un attaccante di alto livello da affiancare a Santiago Castro per il prossimo campionato.