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Futuro Romagnoli, permanenza difficile: spunta una destinazione in Serie A | CM

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Il futuro di Alessio Romagnoli appare sempre più lontano dalla Lazio con il difensore centrale che potrebbe salutare i biancocelesti nonostante sia saltata la trattativa con l’Al-Sadd.

Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli vicino all’addio alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Quando sembrava tutto fatto per il suo passaggio all’Al-Sadd, Alessio Romagnoli ha visto saltare la possibilità di trasferimento al club del Qatar, tornando ad allenarsi con la Lazio.

Nelle ultime ore si è parlato di una possibile permanenza del calciatore nella capitale, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il suo destino dovrebbe essere altrove. Il difensore sarebbe pronto a cambiare aria e, nelle ultime ore, sarebbe spuntata anche l’ipotesi Atalanta con Maurizio Sarri che lo vorrebbe a Bergamo per sistemare la propria retroguardia.

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