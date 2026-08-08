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Bremer-Juve, decisione definitiva: c’è l’annuncio

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Ecco dove giocherà il centrale brasiliano nel coso della prossima stagione, adesso non ci sono più dubbi. 

Per diverse settimane si è parlato con insistenza di una sua possibile cessione in Premier League, ma il futuro di Gleison Bremer sarà targato ancora Juventus. Ad annunciarlo è in queste ore lo stesso centrale brasiliano nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Le pagelle di Juventus-Genoa
Bremer e David (Ansa) – Calciomercato.it

Ecco le sue parole: “Non ho mai chiesto alla Juve di essere ceduto, soprattutto in un momento di difficoltà per il club. Significherebbe scappare e non mi verrebbe mai in mente di farlo. Se un giorno mi separerò da questo club, uscirò a testa alta dalla porta principale. Obiettivi? Non posso accontentarmi di chiudere la carriera con una Coppa Italia in bacheca, il mio desiderio più grande è che la Juventus torni ad alti livelli che le competono“.

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