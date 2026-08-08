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Scambio Frattesi-Cambiaso, annuncio improvviso: cosa succede

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Inter e Juventus ancora al centro di clamorose indiscrezioni di mercato, ecco tutti i dettagli e gli scenari. 

Da giorni si parla di un clamoroso scambio tra Inter e Juventus per i cartellini di Davide Frattesi e Andrea Cambiaso, ma adesso arrivano novità importantissime proprio in tal senso che aprono nuovi scenari in vista della prossima stagione.

Juventus, Cambiaso sul futuro
Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it

A fare chiarezza su questi rumors di mercato è l’agente di Cambiaso, Giovanni Bia, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un’intervista a ‘Sky Sport’: “Ad oggi non esiste alcuna possibilità che Andrea dica addio alla Juventus, a meno che non arrivi un’offerta importantissima che soddisfi lui e la società bianconera. Lui è felicissimo di indossare la maglia della Juve e sinceramente non mi è mai arrivata alcuna richiesta, nemmeno per un eventuale scambio con l’Inter per Frattesi“.

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