Musah verso la permanenza al Milan: Amorim pronto a trattenerlo

Yunus Musah potrebbe restare al Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista che starebbe convincendo Ruben Amorim in questa fase del ritiro e di amichevoli.
Classe 2002, lo statunitense è tornato a disposizione del Milan dopo l’annata passata in prestito all’Atalanta con poche soddisfazioni personali.
Ruben Amorim, secondo quanto affermato da Matteo Moretto, apprezzerebbe molto il lavoro del calciatore che, in questo momento, appare sempre più vicino alla conferma in vista della stagione che sta per cominciare. La possibilità di schierarlo anche sulla fascia starebbe pesando molto sul futuro del calciatore americano.