La Juve è ormai solo un ricordo: Vlahovic vola in Spagna | CM

Arrivano conferme sul possibile sbarco nella Liga del centravanti serbo, che si è liberato a parametro zero dalla Juventus. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del numero nove

Porte chiuse ormai in Serie A per Dusan Vlahovic, che nella prossima stagione giocherà lontano dall’Italia dopo il divorzio con la Juventus.

Il club bianconero ha optato per altre scelte, non avanzando nei discorsi sul rinnovo considerando anche le onerose richieste sull’ingaggio del bomber serbo. Per lo svincolato di lusso negli ultimi tempi si è mosso con decisione il Besitkas dell’estimatore Italiano, senza comunque stuzzicare al momento il 26enne centravanti.

Vlahovic verso la Liga? Si rifà sotto l’Atletico Madrid

Il club turco è disponibile ad accontentare a livello economico Vlahovic, che chiede uno stipendio annuale intorno agli 8 milioni di euro oltre a laute commissioni per i suoi agenti.

L’attaccante serbo però non è ingolosito dal campionato turco e continua ad aspettare la chiamata di una big del panorama europeo come rivelato nei mesi scorsi da Calciomercato.it. Nei desideri di Vlahovic rimane soprattutto la Spagna e dalla Liga c’è l’Atletico Madrid che sta riflettendo sul possibile ingaggio dell’ex Juve. I ‘Colchoneros’ potrebbero salutare Sorloth (finito ultimamente nel mirino del Fenerbahce) e il serbo sarebbe il profilo giusto per rimpiazzarlo nello scacchiere del ‘Cholo’ Simeone.

L’Atletico così può tornare sotto per Vlahovic, mentre per il numero nove rimane finora fredda la pista che porta al Barcellona.