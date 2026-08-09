Ratkov-Lazio, annuncio improvviso: ora non ci sono più dubbi

Ecco le ultimissime sul futuro dell’attaccante del club biancoceleste e della nazionale serba, cosa sta succedendo.

Sta disputando un precampionato davvero interessante con la maglia della Lazio e al momento Gattuso gli ha affidato il peso dell’attacco biancoceleste, ma il futuro di Petar Ratkov resta avvolto nel mistero. Il centravanti serbo classe ’93, infatti, piace alla Dinamo Mosca ma arrivano adesso importanti aggiornamenti proprio in merito a questa trattativa.

Ecco infatti quanto ammesso dall’agente di Ratkov, Ives Cakarun, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non c’è nulla di vero. Le informazioni secondo le quali la Dinamo Mosca sarebbe interessata a Ratkov e il fatto che Ratkov possa trasferirsi al club di Mosca non sono vere“.

La Lazio, però, non vuole farsi trovare impreparata alla eventuale cessione di Ratkov e avrebbe già individuato il suo sostituto: si tratta di Andrea Pinamonti, attaccante classe ’99 attualmente in forza al Sassuolo.